САХ начал вывозить мусор с трех утра 1 января

Больше 600 тонн мусора вывезено на полигон в Новый год, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее из-за морозов САХ принял решение не вывозить мусор в выходные дни. Региональный оператор объяснил решение тем, что на морозе техника может сломаться. Ведомство обещало убрать мусор к Новому году. 30 декабря томичи продолжали жаловаться на неубранный мусор.





На 31 декабря спецтехника регионального оператора вывезла на полигон 650 тонн бытовых отходов. Мусороуборочная техника работала до 22 часов. 1 января первые маршруты мусоровозов приступили к работе в 3 часа.





В первый день 2021 года в уборке мусора в Томске задействовано 65 единиц техники.





Бригады регионального оператора ручным способом и при помощи техники убирают ТБО на контейнерных площадках в жилых городских кварталах, на присоединенных территориях, возле объектов потребительского рынка и объектов социальной сферы.





Всего на территории Томска находится 3907 контейнерных площадок разных форм собственности, из них в Ленинском районе – 942, в Октябрьском районе – 1264, в Советском районе – 814 и в Кировском районе 887 площадки ТКО.