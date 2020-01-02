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02 января,
2020
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«САХ» вывело для очистки улиц от снега почти 70 единиц спецтехники

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Порядка 70 машин вышли на уборку Томска после обильного снегопада.  Механизированные звенья из пескоразбрасывателей, плужнощеточных машин, тракторов и самосвалов усиленно работают во всех районах города.

«САХ» вывело для очистки улиц от снега почти 70 единиц спецтехники

Как сообщает пресс-служба мэрии, перед ними поставлена задача оперативно очистить от выпавшего снега проезжую часть, парковки, остановки, пешеходные пространства, обеспечив безопасность всех участников движения.


Так, работы по вывозу снега сегодня организованы  по улице Балтийской на участке от улицы Елизаровых до улицы Клюева. Тротуары очищают вблизи общественных пространств, в частности, сегодня малая механизация работает на Ново-Соборной площади.


Отмечается, что ночью  спецтехника работала на проспектах Ленина и  Фрунзе, улицах  Советской, Дзержинского, Розы  Люксембург,  пер. Спортивного и других. Автогрейдеры скалывали наледь на остановках, переходах и в проездах на улицах Энтузиастов, Высоцкого, Нахимова, Московский тракт, Красноармейской, Новосибирской, Сергея Лазо и других.

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