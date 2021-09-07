«Сад ветра» в Томске наконец-то избавили от сорняков

«Сад ветра» на пересечении улиц Белинского и Усова пропололи. Для этого привлекли силы студотрядов ТПУ, сотрудников Центра развития городской среды и администрации Кировского района. Ранее томичи в соцсетях сетовали, что в городе появились новые симпатичная аллея со сквером, однако, заросшие сорняками, эти общественные пространства смотрятся заброшенными.

В мэрии обратили внимание на вопросы горожан в соцсетях и организовали выход сотрудников Кировской администрации на борьбу с сорняками. Они присоединились к специалистам Центра развития городской среды, которые, собственно, делали проект благоустройства улицы Усова и сквера «Сад ветра» и в меру своих возможностей пытаются следить за своим детищем.

"Обязанность обслуживать сквер на Белинского лежит на администрации Кировского района. Но у нас людей не хватает, денег не хватает, поэтому мы обслуживаем общественные пространства в рамках своих возможностей. И еще, конечно, в районных администрациях нет специалистов дендрологов и арбористов. У нас был случай, когда люди пришли и вместе с сорняками выпололи многолетники. Поэтому мы решили договориться с специалистами Центра развития городской среды, что они покажут что и как надо пропалывать", - рассказала глава пресс-службы мэрии Татьяна Сметанина.

Автор: Виктория Мучник

Автор: Виктория Мучник

Специалист Центра развития городской среды Римма Пак рассказала, что они уже не первый год своими силами ухаживают за сквером «Сад ветра». «Мы болеем душой за этот сквер, потому что это был первый проект нашей молодой организации. Все клумбы здесь уникальные, в их создании использовали многолетники, чтобы не тратить каждый год деньги на однолетние растения. Но вот как ухаживать за многолетниками - это большой вопрос. В первый год мы вносили органические и минеральные удобрения, и очень рады, что они показали свою эффективность. Однако сорнякам они тоже пошли на пользу, поэтому, конечно, нужно и пропалывать сквер, и стричь растения»,— рассказала Римма Пак. Действительно, иные сорняки оказались в человеческий рост и порой требовалась недюжинная сила, чтобы прополоть сквер. Десять бойцов стройотрядов ТПУ помогли чиновникам и урбанистам привести «Сад ветра» в порядок.

К сожалению, по словам сотрудников мэрии, нанять профессионалов ухаживать за новыми благоустроенными пространствами администрация города пока себе позволить не может. Благоустройство Томска осуществляется на федеральные средства по нацпроекту "Комфортная городская среда". А вот про нацпроект "Содержание комфортной среды" никто не подумал. Поэтому и приходится привлекать силы волонтеров, стройотрядов, выводить на прополку сотрудников районных администраций.