С завтрашнего дня изменится часть северских автобусных маршрутов

С 25 сентября в названия и схемы движения автобусных маршрутов, соединяющих Томск и Северск, будут внесены изменения, сообщает пресс-служба обладминистрации. Так, номер и наименование маршрута № 400 «Северск ‑ Томск» изменены на № 443 «Томск ‑ Северск». В схему движения включена улица Большая Подгорная вместо проспекта Мира в Томске с продлением в ЗАТО Северск до поселка Иглаково.





Наименование маршрута № 442 «Северск ‑ Томск» изменено на № 442 «Томск ‑ Северск». Его схема предусматривает движение в Томске до поселка Предтеченск в прямом направлении и в обратном по улице Учебной вместо проспекта Кирова с продлением в ЗАТО Северск до поселка Иглаково.





Наименование маршрута № 514 «Томск ‑ Камень» изменено на № 514 «Северск ‑ Камень». По схеме движения автобусы будут проходить через КПП «Сосновское» без заезда в Томск.