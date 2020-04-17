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17 апреля,
2020
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«С заботой о каждом!»: «Пятёрочка» рассказала, как борется с коронавирусом

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Рекламную кампанию «С заботой о каждом!» запустила торговая сеть «Пятёрочка». Ее цель – рассказать о мерах по профилактике распространения коронавируса, которые принимает торговая сеть, чтобы защитить своих сотрудников и покупателей.

«С заботой о каждом!»: «Пятёрочка» рассказала, как борется с коронавирусом

Ролик транслируется по основным федеральным телеканалам и распространяется в соцсетях. На видео показывают работу сотрудников магазина, волонтеров, которые доставляют продукты из «Пятёрочки» пенсионерам, и проект «Корзина доброты».


В новой кампании также снялся гендиректор торговой сети Сергей Гончаров, который в финале резюмирует: «Сегодня мы выходим на работу, чтобы вместе с вами завтра все преодолеть», подчеркивая, таким образом, связь «Пятёрочки» с каждым жителем нашей страны и присоединяясь к общему движению #оставайтесьдома. Весь коллектив торговой сети численностью более 200 тысяч сотрудников просит всех граждан соблюдать режим самоизоляции, социальную дистанцию и правила безопасности.

Для защиты сотрудников и покупателей «Пятёрочка» ужесточила требования к дезинфекции помещений и часто используемых поверхностей. Теперь полы в торговом зале обрабатываются не менее двух раз за смену, дверные ручки и рабочие поверхности оборудования — каждый час, ручки покупательских тележек и корзин — три раза в смену, с такой же частотой проводится дезинфекция санитарных комнат. Магазины оснащаются санитайзерами для гостей.


Также в торговой сети закуплены бесконтактные термометры для постоянного контроля за состоянием здоровья сотрудников, средства индивидуальной защиты, ведены новые правила работы для водителей, которые минимизируют взаимодействие с сотрудниками РЦ и другими водителями. Вместе с этим «Пятерочка» проводит дезинфекцию вентиляционных систем всех магазинов и распределительных центров.


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