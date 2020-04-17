«С заботой о каждом!»: «Пятёрочка» рассказала, как борется с коронавирусом

Рекламную кампанию «С заботой о каждом!» запустила торговая сеть «Пятёрочка». Ее цель – рассказать о мерах по профилактике распространения коронавируса, которые принимает торговая сеть, чтобы защитить своих сотрудников и покупателей.

Ролик транслируется по основным федеральным телеканалам и распространяется в соцсетях. На видео показывают работу сотрудников магазина, волонтеров, которые доставляют продукты из «Пятёрочки» пенсионерам, и проект «Корзина доброты».





В новой кампании также снялся гендиректор торговой сети Сергей Гончаров, который в финале резюмирует: «Сегодня мы выходим на работу, чтобы вместе с вами завтра все преодолеть», подчеркивая, таким образом, связь «Пятёрочки» с каждым жителем нашей страны и присоединяясь к общему движению #оставайтесьдома. Весь коллектив торговой сети численностью более 200 тысяч сотрудников просит всех граждан соблюдать режим самоизоляции, социальную дистанцию и правила безопасности.