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С высоты положения: в ТДСК завершили строительство первого 25-этажного дома рядом с Радонежским

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Стройки в Радонежском заканчиваются, заселяется первая линия домов с лучшими видами на реку и окрестности. Звездой томского побережья на границе жилого комплекса становится 25-этажный TOWER с квартирами комфорт-класса.

Высота дома – 76 метров. В нем 176 квартир, жители которых могут пользоваться тремя высокоскоростными лифтами. Нетиповые планировки, улучшенная отделка подъездов, панорамные виды — TOWER для тех, кому надоели стандартные решения. На повестке дня — свобода от суеты, уединение, комфорт и гармония. Поэтому при строительстве были сохранены уже имеющиеся на придомовой территории многолетние деревья: березы, орешник, ивы и аллею, идущую вдоль 25-этажной башни и кварталов Радонежского.

Жилой комплекс «Радонежский» — самая масштабная городская стройка последних лет. Новая жилая территория заново интегрирована в городскую среду после рекультивации промышленной зоны, расположенной на прибрежной территории Томи. Теперь это один из самых благоприятных районов для жизни — чистый воздух, доступ к реке, зеленые зоны и в тоже время высокая транспортная доступность, новые детские сады и школы, интересные дворовые пространства. Для владельцев личных автомобилей — парковочные места в границах жилого комплекса.

Сейчас в Радонежском 5600 жителей. Образовательная инфраструктура района полностью завершена: работает новая школа, два детских сада. Район наполняется сервисами шаговой доступности.

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