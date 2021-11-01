В воспитательной колонии № 2 провели беседу о раке и его профилактике

– Мы пытаемся на этих встречах создавать дружелюбную атмосферу, чтобы девушки не боялись спрашивать. Первый вопрос, который задали в этот раз: кто такой врач онкогинеколог и чем он отличается от обычного гинеколога? Вообще, часто задают самые элементарные вопросы, на которые, как нам кажется, все знают ответы. Например, на одной из таких встреч девушка спросила, что такое УЗИ. Она никогда не сталкивалась в жизни с исследованием, пришлось на пальцах объяснять, что это такое.