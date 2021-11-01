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В воспитательной колонии № 2 провели беседу о раке и его профилактике

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В воспитательной колонии № 2 прошла онлайн-встреча девушек, отбывающих наказание, с руководителем пациентской организации «Розовая лента Томск» Татьяной Подкладовой и онкогинекологом Томского областного онкодиспансера Натальей Зыковой. Говорили о женском здоровье и профилактике серьезных заболеваний.

Автор:  группа проекта "Розовая лента Томск" Вконтакте

– Мы пытаемся на этих встречах создавать дружелюбную атмосферу, чтобы девушки не боялись спрашивать. Первый вопрос, который задали в этот раз: кто такой врач онкогинеколог и чем он отличается от обычного гинеколога? Вообще, часто задают самые элементарные вопросы, на которые, как нам кажется, все знают ответы. Например, на одной из таких встреч девушка спросила, что такое УЗИ. Она никогда не сталкивалась в жизни с исследованием, пришлось на пальцах объяснять, что это такое.
Татьяна Подкладова, руководитель проекта "Розовая лента Томск"

Беседа проходила в онлайн-формате. Провести очно не получилось из-за коронавирусных ограничений. Вообще, за год это шестая встреча воспитанниц колонии с врачами в рамках совместного проекта с «Розовой лентой Томск».

– Я считаю, что тема здоровья и повышение грамотности не должны иметь границ. Неважно, в каких жизненных обстоятельствах ты находишься и что у тебя было в прошлом, здоровье остается ценностью для каждого человека. После наших бесед девушки стали больше задумываться об этом. Многие из них присоединились к нашей акции «Маме о главном» и написали письмо своей маме, бабушке или опекуну, чтобы они проверились у маммолога. А заодно поинтересовались у родственниц, была ли у кого-то в семье онкология. Наследственность – один из факторов риска в женских заболеваниях.
Татьяна Подкладова, руководитель проекта "Розовая лента Томск"
Автор:  "Розовая лента Томск"

Сотрудничество пациентской организации, врачей и колонии будет продолжаться, говорит Татьяна Подкладова. В знак благодарности воспитанницы колонии сделали несколько десятков шоперов и передали их сотрудникам областного онкодиспансера.

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