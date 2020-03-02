«С учетом мнения томичей»: мэр города решил не менять статус земли у Академгородка и Науки

Статус земельного участка в районе мкр. Наука не будет изменен. Такое решение принял мэр города Иван Кляйн на заседании городской комиссии по землепользованию и застройке.

Ранее этот земельный участок площадью 35,5 га был приобретен компанией ТДСК у частного собственника. В 2019 году строительная компания обратилась с заявлением в городскую комиссию по землепользованию и застройке. Застройщик предложил расширить перечень разрешенных видов использования участка (расположенного в зоне О-4), добавив в них возможность строительства жилья и социальных учреждений. На сегодняшний день регламент разрешает на данном участке строительство зданий опытного производства, офисов, многофункциональных бизнес-центров и научных учреждений без ограничений этажности.





Администрацией Советского района были организованы публичные слушания по поводу изменения зоны О-4, на которых 344 человека проголосовали ПРОТИВ, 18 человек — ЗА, 2 воздержались. На этих публичных слушаниях выяснилось, что голосовать можно не только очно, но и заочно. Однако по итогам в пользу многоэтажной застройки проголосовали 865 человек из 1402.





Подчеркивалось, что окончательное решение примет мэрия. Комиссия по землепользованию и застройке направила мэру рекомендацию не менять статус земельного участка на ул. Ивановского, 10/1.



Комментируя итоговое решение, мэр Томска Иван Кляйн отметил:



«Любые планы по развитию города мы формируем с учетом мнения томичей. Проведение публичных слушаний – это как раз и есть тот самый цивилизованный метод, когда у жителей есть возможность высказать свою точку зрения. Большинство пришедших на собрание горожан высказались против изменения вида разрешенного использования земли. Я принял решение не менять статус земельного участка в районе мкр. Наука».



Тем не менее мэр подчеркнул, что Томск продолжает развиваться и данная территория рассматривается как перспективная. По мнению Ивана Кляйна, необходимо проработать концепцию ее развития и обсудить ее совместно с жителями, депутатами, представителями строительной отрасли и архитектурного сообщества.





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