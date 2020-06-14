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14 июня,
2020
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С томичей перестанут требовать справки при выдаче социальных пособий

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томичам не придется собирать справки для получения социальных выплат. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

С томичей перестанут требовать справки при выдаче социальных пособий

«Гражданам для получения социальной поддержки не придется собирать справки. Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», – из текста документа.

Теперь Пенсионный фонд, налоговая служба, Росреестр и Фонд соцстрахования смогут самостоятельно обмениваться данными, без участия граждан. Томичам больше не придется стоять в очередях государственных и муниципальных учреждений для сбора необходимых документов, чтобы получить социальные пособия.


Как сообщает обладминистрация, в 2020 году размер пособия от 3 до 7 лет составит 6088 рублей. Пособие стали выплачивать в июне. Получать пособие могут семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 11 694 рубля – сумму прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Получить инструкцию по заполнению заявления можно здесь. 


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