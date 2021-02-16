В синагоге пройдет благотворительная ярмарка: деньги будут перечислены на лечение Валеры Эггерта

Валерочке уже исполнилось 7 лет. Это желанный и долгожданный ребенок. У сына с 2 месяцев начались судороги. Диагностировали эпилепсию. Развитие шло нормально. В 3-4 месяца Валера переворачивался, держал голову, интересовался и брал ручками игрушки, реагировал на звуки, смеялся, а в 6 месяцев Валера уже лежал без движения, но еще смеялся, реагируя на различные звуки. В 9 месяцев у Валеры пропали эмоции, — рассказывает мама Валеры Эмма Эггерт.

На поиск правильного решения в лечении эпилепсии было потрачено много времени и сил. Но у Валеры нашли генетическую патологию, поэтому в операции ему отказали, а подбор противоэпилептических средств не дал желаемого результата. В итоге было принято решение отказаться от лекарственного лечения, сделали упор на физическое и умственное развитие.

Валере требуются регулярные реабилитации, которые, несмотря на постоянные приступы, дают результаты. Кроме того, во время реабилитаций сокращается количество и интенсивность приступов.



«Наш сынок очень любит посещать театральные и музыкальные представления, но к сожалению, большинство театров не доступны для колясок, а на руках мне уже тяжело носить Валеру, приходится сокращать количество выходов из квартиры, и мне становится грустно от того, что я не могу помочь ребенку. Но я верю, что благодаря помощи неравнодушных людей Валерочка сможет самостоятельно ходить, и для него станут доступны все мероприятия, которые могут посещать здоровые люди. На данный момент Валера умеет самостоятельно садиться и сидеть длительное время, дает опору на ноги и делает несколько шагов с поддержкой. Мы сердечно благодарим всех, кто помогает нам! Только с вашей помощью есть надежда на лучшее будущее Валерочки!», — пишет Эмма Эггерт.