В синагоге пройдет благотворительная ярмарка: деньги будут перечислены на лечение Валеры Эггерта
21 февраля в еврейской общине пройдет благотворительная ярмарка. Раввин Леви Каминецкий обратился с просьбой до 19 февраля принести в томскую синагогу одежду, книги, мелкую бытовую технику, аксессуары, картины, еврейскую атрибутику для продажи на ярмарке в воскресенье. Собранные средства пойдут на оплату лечения Валеры Эггерта.
Валера родился 05 сентября 2013 года. У мальчика эпилептическая энцефалопатия. Синдром Ленокса-Гасто (из Веста). ДЦП, атонически-аcтатическая форма. Задержка психо-речевого развития с аутистическими нарушениями на фоне генетической патологии. В настоящий момент ему необходим курс реабилитации в центре «XXI век» в Санкт-Петербурге. На это необходимо собрать 230 тысяч рублей. Часть суммы уже есть благодаря сбору денег благотворительным фондом «Обыкновенное чудо».
Валерочке уже исполнилось 7 лет. Это желанный и долгожданный ребенок. У сына с 2 месяцев начались судороги. Диагностировали эпилепсию. Развитие шло нормально. В 3-4 месяца Валера переворачивался, держал голову, интересовался и брал ручками игрушки, реагировал на звуки, смеялся, а в 6 месяцев Валера уже лежал без движения, но еще смеялся, реагируя на различные звуки. В 9 месяцев у Валеры пропали эмоции, — рассказывает мама Валеры Эмма Эггерт.
На поиск правильного решения в лечении эпилепсии было потрачено много времени и сил. Но у Валеры нашли генетическую патологию, поэтому в операции ему отказали, а подбор противоэпилептических средств не дал желаемого результата. В итоге было принято решение отказаться от лекарственного лечения, сделали упор на физическое и умственное развитие.
Валере требуются регулярные реабилитации, которые, несмотря на постоянные приступы, дают результаты. Кроме того, во время реабилитаций сокращается количество и интенсивность приступов.
«Наш сынок очень любит посещать театральные и музыкальные представления, но к сожалению, большинство театров не доступны для колясок, а на руках мне уже тяжело носить Валеру, приходится сокращать количество выходов из квартиры, и мне становится грустно от того, что я не могу помочь ребенку. Но я верю, что благодаря помощи неравнодушных людей Валерочка сможет самостоятельно ходить, и для него станут доступны все мероприятия, которые могут посещать здоровые люди. На данный момент Валера умеет самостоятельно садиться и сидеть длительное время, дает опору на ноги и делает несколько шагов с поддержкой. Мы сердечно благодарим всех, кто помогает нам! Только с вашей помощью есть надежда на лучшее будущее Валерочки!», — пишет Эмма Эггерт.
Ярмарка в синагоге пройдет 21 февраля с 15:00 до 17:00. По всем вопросам можно обращаться на горячую линию общины: +79994434318
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