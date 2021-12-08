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С QR-кодом или нет: как будут работать катки в Томске

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Томичи должны предъявлять QR-код только в пунктах проката катков. Вход на сами катки остается свободным, рассказал журналистам заммэра Константин Чубенко.

Автор:  пресс-служба мэрия Томска

«Уже сейчас работают большинство катков. Но, конечно, есть ограничения. В самом пункте проката нужно находиться в маске, а чтобы получить коньки, взрослому населению нужно иметь, как и впрочем в других общественных местах, QR-код», — рассказал журналисту ТВ2 заммэра по социальной политике Константин Чубенко.

Он подчеркнул, что на катки вход свободный и предъявлять QR-код не нужно. Также не нужно ничего показывать и тем, кто приходит на каток со своим спортивным инвентарем.

Добавим, что в самих пунктах проката проводится регулярная обработка инвентаря и помещения проката дезинфицирующими растворами.

В целом, в Томске обустроят 30 катков. Восемь из них начали работу в середине ноября. Традиционно будут работать катки в сквере студенческих стройотрядов (у магазина «Томские товары»), у Дома народного творчества «Авангард», на Белом озере и в Горсаду. Также планируется восстановить работу катка на улице Ивановского, 9 и открыть совсем новый – у школы № 34 (проспект Фрунзе, 135).

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