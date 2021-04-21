С поста главы томского МЧС уволен генерал-майор внутренней службы Олег Еременко

Олег Еременко был назначен на пост главы томского ГУ МЧС в январе 2019 года. До этого времени главой был Михаил Бегун.





Причина увольнения Еременко не уточняется. Врио начальника томского управления назначен первый заместитель, полковник внутренней службы Максим Пряхин.





Олег Еременко начал службу в пожарной охране с февраля 1991 года в городе Барнауле. Уже в 2003 году он стал заместителем начальника пожарной части. С 2003 по 2011 год Еременко занимал руководящие посты в пожарной охране и в 2015 году стал заместителем начальника ГУ МЧС по Алтайскому краю.





Олег Еременко руководил ликвидацией нескольких крупных чрезвычайных ситуаций. Награжден медалями «За отвагу на пожаре», «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» и нагрудным знаком «Лучшему работнику пожарной охраны». В Томске руководил тушением крупного пожара в жилом дома на Вавилова, 10.





В декабре 2019 президент присвоил Еременко звание «генерал-майор внутренней службы».