С понедельника в МФЦ начнут оформлять льготные детские путевки на отдых в 2022 году

С 27 декабря в МФЦ начинается прием документов для оформления льготных детских путевок на отдых в 2022 году, сообщает пресс-служба областной администрации. Прием и выдача готовых документов осуществляется только по предварительной записи.

Уточним, право на получение бесплатных путевок в детские загородные стационарные лагеря имеют дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это дети из малоимущих семей, дети, оставшиеся без попечения родителей или воспитывающиеся в приемной семье, дети с инвалидностью, дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и дети, пострадавшие от вооруженных конфликтов и стихийных бедствий.

Раньше такие путевки можно было получить через центры социальной поддержки населения. Однако с 2022 года учреждения соцзащиты в предоставлении путевок на детский отдых не участвуют. Полномочия по предоставлению льготных путевок переданы в Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.

Записаться на прием для получения услуги, а также получить консультацию специалиста можно с помощью мобильного приложения «Мои документы», на сайте, а также по единому номеру регионального центра телефонного обслуживания: 8-800-350-0850 (звонок бесплатный) и 602-999.