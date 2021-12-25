С пользой и заботой: идеи для подарков на Новый год

Народная примета гласит — Новый год нужно встречать во всем новом. Особенно это касается дома — пространства, где вы отдыхаете, расслабляетесь и проводите свое свободное время. Если вы до сих пор не знаете, чем порадовать на ближайшие праздники своих родных и друзей, сеть магазинов «Постелька» предлагает идеи подарков для обновления и свежести дома.

Новый текстиль для спальной комнаты

Новый комплект постельного белья никогда не бывает лишним. Пышное одеяло и мягкие подушки сделают сон вашего близкого более комфортным, а нарядное покрывало обновит интерьер.

Махровые полотенца и банные халаты

Текстиль для ванной комнаты поможет не только расставить яркие акценты в комнате, но еще и поднимут настроение. К тому же — всегда приятно после горячего душа вытираться мягким махровым полотенцем, а после укутаться в новый теплый халат.

Кухонный текстиль

Важно нарядить к празднику и кухню: скатерти для стола, новые полотенца и различная кухонная утварь. В ассортименте «Постельки» вы найдете товары и в новогоднем, и в повседневном стиле. Вашим близким точно понравится что-то из этого.

Подарки для уюта в гостиной

Елочный декор, свечи, шерстяные пледы, праздничные детали, а также стильная домашняя одежда. Приятная новость: купить праздничные подарки в «Постельке» вы сможете с новогодними скидками до 50%.

Новогодние сувениры станут отличным дополнением к любому подарку

Свечи, статуэтки и фигурки помогут расставить яркие акценты в интерьере. Кружки, календари и мягкие игрушки с символом грядущего года принесут удачу и благополучие их владельцу. Сеть магазинов «Постелька» поздравляет Вас с наступающим праздником и дарит купон со скидкой -30% на всю новогоднюю сувенирную продукцию (покажите ссылку или фотографию на кассе).

«Постелька» ждет вас за выгодными покупками в магазинах Томска по адресам: ТЦ «Мирамикс», ТЦ «СМАЙЛсити», ТЦ «ГУМ», пр.Мариинский 4, пр. Фрунзе 77б, ул.Киевская 76 *Цены и скидки действительны до 31.12.2021. Но скидка не распространяется на акционные товары с желтым ценником. Акции действуют до 11.01.2022. Связаться: Сайт ВКонтакте Инстаграм