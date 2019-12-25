С одним листом: Альфа-Банк сократил пакет документов при открытии счета

Альфа-Банк внедрил универсальный единый документ для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, открывающих расчетный счет. Теперь процесс максимально упрощен — четыре документа заменены одним, количество бумаги сократилось с восьми до одного листа. Клиентам достаточно внести в анкету минимум информации о своем бизнесе и банковских продуктах и услугах, которые ему потребуются.





Остальную информацию, которую банк обязан запрашивать при приеме нового клиента на обслуживание, Альфа-Банк получает в цифровом виде из официальных государственных источников, тем самым освобождая клиентов от необходимости повторно заполнять эти данные на бумажном носителе.





Кроме того, в едином документе упрощены формулировки: текст изложен легким, понятным для клиентов языком, без избыточных специальных терминов.

