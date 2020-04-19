С начала января в России резко выросли продажи смартфонов

Первое место по числу проданных гаджетов за три месяца текущего года у смартфонов Honor с долей 26,2 %. На втором месте — Samsung (23,1 %), на третьем — Xiaomi (18,3 %). В топ-5 вошли Apple с долей 10,1 % и Huawei — 6,3 %.





В целом, по данным пресс-службы МТС, продажи смартфонов в России в I квартале 2020-го показали рекордный за последние пять лет прирост. Всего с января по март в стране было продано около 7,1 млн аппаратов. В деньгах рынок в январе-марте вырос на 13 % до 120,4 млрд рублей. Средняя цена смартфонов выросла на 4 %, до 16 936 рублей.





В России, по сравнению с январем-мартом 2019-го, продажи смартфонов дороже 100 тыс. рублей выросли вдвое. Самые популярные модели — Apple iPhone 11 Pro и 11 Pro Max с разными модификациями памяти. До середины марта порядка 60 % таких смартфонов абоненты приобретали в кредит. Во второй половине марта более 70 % премиальных моделей покупали за наличный расчет.