С начала пандемии коронавирус в Томской области нашли у 19 тысяч человек

По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы три смерти от коронавирусной инфекции. Умершие входили в группу риска по сопутствующим заболеваниям, в числе которых ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, ожирение, сахарный диабет, онкологическое заболевание. ​

Ранее СМИ отмечали, что данные по смертности в России от коронавируса могут быть занижены в несколько раз. Так, по данным ИЦК, с 31 марта и до 22 ноября включительно в России умерли 74 866 пациентов. Согласно официально опубликованной информации, за этот же период от COVID-19 умерли 36 516 человек. В Томской области, по данным Медиазоны, данные также не совпадали в несколько раз. Из опубликованного на сайте графика следовало, что на 22 ноября в Томской области, по данным ИЦК, было 812 смертей, а по данным регионального штаба — 151.





Региональные власти объяснили такое расхождение цифр тем, что ИЦК в своей статистике учитывает смерти, которые произошли в респираторных госпиталях. По словам представителей регионального штаба, в ковид-госпиталях могли умереть не только от коронавируса, но и от других заболеваний — например, пневмоний или хронических заболеваний, которые обострились на фоне ковида.





В целом за последние сутки в России подтверждено 28 145 случаев коронавируса. Ковид диагностирован у 2,3 млн человек. Выписано 1,8 млн пациентов. За весь период, по официальным данным, скончались 41 607 человек.

