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03 декабря,
2020
Новости

С начала пандемии коронавирус в Томской области нашли у 19 тысяч человек

ТВ2
ТВ2
1 час назад

199 случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки. Регион преодолел планку в 19 тысяч заболевших.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 117 человек, у 70-ти признаки ОРВИ, у 12-ти пневмония.

За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 253 человек. За сутки отмечены три летальных исхода.

По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы три смерти от коронавирусной инфекции. Умершие входили в группу риска по сопутствующим заболеваниям, в числе которых ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, ожирение, сахарный диабет, онкологическое заболевание.

Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом. 


За весь период в Томской области установлены 19 045 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 14 169, умерших 174.

В Северске по состоянию на 2 декабря выявлено ​ 4522 случая заболевания COVID-19. Выздоровело 2654 человек, ​ госпитализировано 257. 1611 пациентов получают лечение амбулаторно.

Ранее СМИ отмечали, что данные по смертности в России от коронавируса могут быть занижены в несколько раз. Так, по данным ИЦК, с 31 марта и до 22 ноября включительно в России умерли 74 866 пациентов. Согласно официально опубликованной информации, за этот же период от COVID-19 умерли 36 516 человек. В Томской области, по данным Медиазоны, данные также не совпадали в несколько раз. Из опубликованного на сайте графика следовало, что на 22 ноября в Томской области, по данным ИЦК, было 812 смертей, а по данным регионального штаба — 151.

Региональные власти объяснили такое расхождение цифр тем, что ИЦК в своей статистике учитывает смерти, которые произошли в респираторных госпиталях. По словам представителей регионального штаба, в ковид-госпиталях могли умереть не только от коронавируса, но и от других заболеваний — например, пневмоний или хронических заболеваний, которые обострились на фоне ковида. 


В целом за последние сутки в России подтверждено 28 145 случаев коронавируса. Ковид диагностирован у 2,3 млн человек. Выписано 1,8 млн пациентов. За весь период, по официальным данным, скончались 41 607 человек.

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