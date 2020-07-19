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19 июля,
2020
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С начала клещевого сезона в Томске зафиксировали 17 случаев энцефалита и 32 боррелиоза

ТВ2
ТВ2
45 минут назад

Такую статистику приводит региональный Роспотребнадзор. По данным ведомства, всего с начала сезона у 49 человек подтвердили различные клещевые инфекции.

С начала клещевого сезона в Томске зафиксировали 17 случаев энцефалита и 32 боррелиоза

«Так у 17 выявлен клещевой энцефалит, в том числе у 4 детей. Также зарегистрировано 32 больных (в том числе 15 детей) с иксодовым клещевым боррелиозом», — говорится в сообщении.


В целом за последнюю неделю (с 9 по 15 июля) в Томской области зарегистрировали 395 обращений с присасыванием клещей, из них 56 пострадавших - дети. Наибольшая часть обращений приходится на город Томск - 232 (из них 37 детей). Всего с начала эпидсезона к медиках по области уже обратились 24 534 человек.


Сейчас в регионе до сих пор можно привиться от клещевого энцефалита, уточняют в Роспотребнадзоре. Только за последнюю неделю услугой воспользовались почти 400 раз. Сделать это можно в поликлинике по месту жительства.


«Специалисты Управления (Роспотребнадзора) призывают томичей и жителей области проявлять осторожность  в условиях пребывания на природе и дачных участках и соблюдать все необходимые меры безопасности», — обращается ведомство.


Напоминаем, пострадавшим от клещей нужно обращаться в круглосуточные пункты экстренной профилактики клещевых инфекций. В Томске: ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника» (Киевская, 74, тел. 55-71-37), ОГАУЗ «Детская больница №1»  (Московский тракт, 4, тел. 52-72-23), жителям области - в приёмные покои районных больниц.


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