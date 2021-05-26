С начала года в Томской области изъяли почти 75 тысяч литров контрафактного алкоголя

С начала 2021 года в Томской области изъяли более 74 тысяч литров нелегального алкоголя. При этом за 2020 год правоохранители изъяли в регионе около 11 тысяч литров контрафакта, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Деев также отметил, что особое внимание правоохранители уделяют противодействию продажам алкоголя несовершеннолетним не только в Томске, но и в других населенных пунктах региона.
Замглавы межрегионального управления федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу Оксана Лубенец отметила, опыт Томской области по контролю за контрафактом будут переносить на другие регионы.
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