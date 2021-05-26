С начала года в Томской области изъяли почти 75 тысяч литров контрафактного алкоголя

С начала 2021 года в Томской области изъяли более 74 тысяч литров нелегального алкоголя. При этом за 2020 год правоохранители изъяли в регионе около 11 тысяч литров контрафакта, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В 2020 году сотрудники нашего департамента провели около 400 мероприятий, изъяли из нелегального оборота более 10 тысяч литров алкогольной продукции, привлекли к административной ответственности более 300 юридических и должностных лиц, — сообщил глава департамента лицензирования и регионального госконтроля Александр Деев. — А начала 2021 года совместно с Росалкогольрегулированием, региональными управлениями ФСБ и МВД из незаконного оборота изъято уже более 74 тысяч литров контрафактного алкоголя

Деев также отметил, что особое внимание правоохранители уделяют противодействию продажам алкоголя несовершеннолетним не только в Томске, но и в других населенных пунктах региона.







Замглавы межрегионального управления федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу Оксана Лубенец отметила, опыт Томской области по контролю за контрафактом будут переносить на другие регионы.



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