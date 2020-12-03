С начала года объем долгов по зарплате в Сибири вырос на 25 %

На конец ноября долги по зарплате были в 282 организациях Сибири. Их суммарный объем составлял более 1,5 миллиарда рублей — деньги не получили 21,4 тысячи работников. С февраля текущего года этот показатель вырос на 25 %. Размер задолженности увеличился в пяти регионах – Республике Алтай, Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях. Бюджетных организаций в этом списке нет.





При этом около 70 % от общей задолженности сформированы на более чем 120 предприятиях, которые находятся в состоянии банкротства. Как отметил полпред в Сибири Сергей Меняйло, в ходе банкротства гашение долгов по зарплате во многом зависит от конкурсных управляющих. В этой связи органам власти для сохранения производства следует координировать работу конкурсных управляющих и кредиторов, участвовать в поисках инвесторов.





Большая часть предприятий-должников — это муниципальные унитарные предприятия, работающие в сфере ЖКХ. В целом количество таких организаций в округе сокращается, однако в настоящее время на 25 предприятиях сохраняется задолженность в среднем по 30 тысяч рублей на человека. Положительный опыт погашения задолженности на подобных предприятиях сформирован в Красноярском крае и Новосибирской области, его следует рассмотреть другим регионам, считает полномочный представитель.





«Наряду с мерами по погашению долгов органам власти регионов необходимо работать с коллективами крупных предприятий-банкротов, оказывать содействие в организации трудоустройства увольняемых работников», – отметил полпред. Так, в Кемеровской области, где в этом году увольняли шахтеров, прорабатывается вопрос создания регионального центра компетенций, который позволит готовить специалистов востребованных профессий для крупных строительных компаний Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.