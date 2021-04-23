С начала года число безработных в Томской области снизилось на 15,6 тысячи человек, сообщает пресс-служба обладминистрации. Сейчас на учете стоят 16 120 человек. Власти отмечают, что 15 процентов из них имеют длительный перерыв в работе (более года). Впервые ищут работу – 27 процентов.





Сегодня в базе вакансий около 11 тысяч предложений. С начала года новую работу уже нашли 4 тысячи человек.





«В рамках организации профессионального обучения 332 человека повысили компетенцию. После курсов 83 человека вышли на новое место работы. В рамках проекта «Предпринимательство: от идеи до старта» открыли своё собственное дело уже 18 человек», — прокомментировала глава департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.