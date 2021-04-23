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23 апреля,
2021
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С начала года число безработных в Томской области снизилось на 15,6 тысячи человек

ТВ2
ТВ2
43 минуты назад

С начала года число безработных в Томской области снизилось на 15,6 тысячи человек, сообщает пресс-служба обладминистрации. Сейчас на учете стоят 16 120 человек. Власти отмечают, что 15 процентов из них имеют длительный перерыв в работе (более года). Впервые ищут работу – 27 процентов.


Сегодня в базе вакансий около 11 тысяч предложений. С начала года новую работу уже нашли 4 тысячи человек.


«В рамках организации профессионального обучения 332 человека повысили компетенцию. После курсов 83 человека вышли на новое место работы. В рамках проекта «Предпринимательство: от идеи до старта»  открыли своё собственное дело уже 18 человек», — прокомментировала глава департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.  

В феврале 2021 замгубернатора по социальной политике Иван Деев сообщал, что на 1 января 2021 года официальная численность безработных в Томской области составила 31,9 тысячи человек. С начала 2020 года это число увеличилось более чем в пять раз.


По его словам, в 2021 году ситуация на рынке труда стала улучшаться. 


«На временной или удаленной работе находятся 12 тысяч человек, что в три раза меньше пиковых периодов 2020 года. 4 тысячи человек трудятся в режиме неполного рабочего дня. В простое находятся 638 человек, что в 10 раз меньше максимума 2020 года. В отпусках без сохранения зарплаты 577 жителей региона, что в 3 раза меньше прошлогодних пиков», — говорил замгубернатора Иван Деев. Он, опираясь на данные на начало 2021 года, заявлял о пятикратном росте безработицы в регионе. По его данным, число безработных в январе 2020 года составляло 31,9 тысячи человек.


Подробнее о том, как томские работники общепита, госслужащие и даже врачи теряли и не могли найти работу в пандемию, читайте в нашем материале «Кто и как стал безработным в пандемию в Томске».

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