С начала года число безработных в Томской области снизилось на 15,6 тысячи человек, сообщает пресс-служба обладминистрации. Сейчас на учете стоят 16 120 человек. Власти отмечают, что 15 процентов из них имеют длительный перерыв в работе (более года). Впервые ищут работу – 27 процентов.
Сегодня в базе вакансий около 11 тысяч предложений. С начала года новую работу уже нашли 4 тысячи человек.
«В рамках организации профессионального обучения 332 человека повысили компетенцию. После курсов 83 человека вышли на новое место работы. В рамках проекта «Предпринимательство: от идеи до старта» открыли своё собственное дело уже 18 человек», — прокомментировала глава департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.
В феврале 2021 замгубернатора по социальной политике Иван Деев сообщал, что на 1 января 2021 года официальная численность безработных в Томской области составила 31,9 тысячи человек. С начала 2020 года это число увеличилось более чем в пять раз.
По его словам, в 2021 году ситуация на рынке труда стала улучшаться.
«На временной или удаленной работе находятся 12 тысяч человек, что в три раза меньше пиковых периодов 2020 года. 4 тысячи человек трудятся в режиме неполного рабочего дня. В простое находятся 638 человек, что в 10 раз меньше максимума 2020 года. В отпусках без сохранения зарплаты 577 жителей региона, что в 3 раза меньше прошлогодних пиков», — говорил замгубернатора Иван Деев. Он, опираясь на данные на начало 2021 года, заявлял о пятикратном росте безработицы в регионе. По его данным, число безработных в январе 2020 года составляло 31,9 тысячи человек.
Подробнее о том, как томские работники общепита, госслужащие и даже врачи теряли и не могли найти работу в пандемию, читайте в нашем материале «Кто и как стал безработным в пандемию в Томске».