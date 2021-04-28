С начала апреля томские пожарные потушили больше 40 возгораний сухой травы

С 27 по 28 апреля пожарно-спасательные подразделения Томской области восемь раз выезжали по сигналу тревоги, четыре из которых связаны с горящей сухой растительностью.
Общая площадь охваченной огнем травы за минувшие сутки превысила 10 тысяч квадратных метров, для ее тушения потребовались силы 23 специалистов и шести единиц спецтехники.
Всего же с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировано уже 45 ландшафтных возгораний на общей площади более трех гектаров.
«По ежегодной статистике девять из десяти лесных пожаров происходят по вине человека, в том числе из-за сельскохозяйственных палов. В сухую погоду к серьезному возгоранию может привести как непотушенный окурок, так и неубранный мусор, — отметил начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин. — Если упустить ситуацию из под контроля, огонь быстро переходит на жилые дома и целые поселения. Наши противопожарные подразделения всегда начеку, но, к сожалению, не все зависит от них: любой неосторожный поступок беспечного дачника или туриста в мгновение может привести к трагедии».
Специалисты областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды отмечают, что ежегодно повторяющиеся палы сухой растительности приводят к значительному обеднению природных экосистем и сокращению биологического разнообразия. Дым от травяных палов также вреден для здоровья человека и может угрожать жизни людей, страдающих заболеваниями органов дыхания.
За поджог сухой травы и сжигание мусора предусмотрена ответственность: административные штрафы составляют до 4, 25 и 250 тысяч рублей для физических, должностных и юридических лиц соответственно. В случае вреда здоровью или имуществу предусмотрена также уголовная, включая также лишение свободы на срок до 8 лет.
Сообщить о возгорании можно с помощью специального сервиса областного департамента лесного хозяйства, позволяющего привязать геолокацию термоточки, или номеру «прямой линии» лесоохраны — 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).