С начала апреля томские пожарные потушили больше 40 возгораний сухой травы

С 27 по 28 апреля пожарно-спасательные подразделения Томской области восемь раз выезжали по сигналу тревоги, четыре из которых связаны с горящей сухой растительностью.





Общая площадь охваченной огнем травы за минувшие сутки превысила 10 тысяч квадратных метров, для ее тушения потребовались силы 23 специалистов и шести единиц спецтехники.





Всего же с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировано уже 45 ландшафтных возгораний на общей площади более трех гектаров.





«По ежегодной статистике девять из десяти лесных пожаров происходят по вине человека, в том числе из-за сельскохозяйственных палов. В сухую погоду к серьезному возгоранию может привести как непотушенный окурок, так и неубранный мусор, — отметил начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин. — Если упустить ситуацию из под контроля, огонь быстро переходит на жилые дома и целые поселения. Наши противопожарные подразделения всегда начеку, но, к сожалению, не все зависит от них: любой неосторожный поступок беспечного дачника или туриста в мгновение может привести к трагедии».