С начала года цены на бензин в Томской области выросли на 8%

Рост цен на бензин с начала года составил 8,3%, сообщает Томскстат. АИ-92 подорожал на 8,8%, АИ-95 — на 7,9%, АИ-98 и выше — 8,1%, дизельное топливо — на 9,1%, сообщает ведомство.

По данным статистиков, за последний месяц средние цены на топливо выросли в Томской области на 0,8 %. В частности, в ноябре 2021 года средняя потребительская цена в Томской области за бензин марки АИ-92 составила 44,67 рубля за литр, АИ-95 — 47,16 рубля за литр, АИ-98 и выше — 52,79 рубля за литр. За литр дизельного топлива средняя цена составляла 55,28 рубля. За месяц дизельное топливо подорожало на 5,6%. Бензин марки АИ-92 стал дороже на 1,0%, АИ-95 — на 0,6%, АИ-98 и выше — 0,5%.