С начала 2021 года на 13% подорожал квадратный метр жилья в томской «вторичке»

Портал «Мир квартир» провел традиционный анализ рынка вторичного жилья в российских городах. Выяснилось, что в Томске квадратный метр за первое полугодие 2021 года подорожал на 12, 8%.

В среднем по России квадратный метр жилья на вторичном рынке в первом квартале текущего года вырос на 9%. Средний «квадрат» по России стоит сегодня 75 785 рубля. Специалисты отмечают, что это очень высокий показатель. Для сравнения, в прошлом году цена «вторички» выросла на столько же за весь год.

Больше всего за это время наценилась вторичная недвижимость в Сочи (+31,1%), Калуге (+17,6%), Калининграде (+17%), Череповце (+16,8%), Улан-Удэ (+16,8%), Московской области (+16,8%), Севастополе (+16,7%), Ленинградской области (+16,3%), Магнитогорске (+16,1%) и Воронеже (+16,1%).

«В свете по-прежнему почти недоступных зарубежных курортов, в сочетании с высоким сезоном, сильно дорожают приморские города – Сочи, Калининград, Севастополь. В Сочи стремительный рост цен на «вторичке» объясняется жесточайшим дефицитом на первичном рынке. Застройщики оставшихся на рынке новостроек выставили заградительный прайс, и поток покупателей направился на регулярный рынок, – объясняет Павел Луценко, гендиректор портала «Мир квартир». – Сочинские цены уже обогнали питерские».

При этом цена среднего лота по всем городам России составила 4 281 258 рублей, что на 6,9% больше, чем полгода назад. «То, что общая цена квартиры выросла меньше, чем цена метра, говорит о том, что россияне стали приобретать квартиры меньшей площади», – объясняет Луценко. – Годовой рост цены предложения, с июня 2020 по июнь 2021, составил 22,5%.

«Льготная ипотека разогрела рынок новостроек, а за ним, как это обычно бывает, подтянулся и регулярный рынок. Но теперь, с изменением программы господдержки, мы ожидаем, что период ажиотажного спроса и стремительного роста цен закончится как на первичном, так и на вторичном рынках. До конца года цены на «вторичке» будут расти медленно, а в некоторых городах мы, возможно, увидим и «охлаждение» ценников», – полагает эксперт.