С начала 2022 года более 33 тысяч пациентов с ковидом получили на дом бесплатные лекарства

В Томской области продолжается выдача лекарств пациентам, заболевшим коронавирусом, сообщает пресс-служба региональной администрации. С начала 2022 года 33 320 пациентов получили медикаменты на дом. На эти цели из областного и федеральных бюджетов выделено более 125 миллионов рублей.

В департаменте здравоохранения Томской области подчеркнули, что бесплатные лекарства от COVID-19 назначает врач согласно разработанным методическим рекомендациям. В перечень препаратов в зависимости от показаний и тяжести течения заболевания входят противовирусные, жаропонижающие и антикоагулянты.

Дополнительно в феврале губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил из областного бюджета 88,5 миллионов рублей на закупку препаратов для амбулаторного лечения пациентов с ковидом. На эти деньги уже заключаются государственные контракты с поставщиками.

Пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией лекарства доставляют на дом волонтеры. С начала года они уже обошли почти 5,2 тысячи пациентов. Также медикаменты выдаются на приеме в центрах неотложной амбулаторной помощи людям с признаками ОРВИ и коронавируса при положительном экспресс-тесте.