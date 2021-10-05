С конфетами или нет: новогодние подарки для детей обсудили в Думе Томска

8,2 млн рублей выделят из бюджета Томска на приобретение сладких подарков для детей к Новому году. Планируется, что праздничные наборы будут приобретены для 54 470 юных томичей. Соответствующий тендер на закупку в ближайшее время объявит администрация Томска.

Новогодние подарки традиционно получат дети, посещающие муниципальные образовательные учреждения города: ученики 1-4 класcов муниципальных общеобразовательных учреждений, воспитанники муниципальных детских садов и групп дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.

Несколько десятков подарочных наборов с особым ассортиментом кондитерских изделий без содержания сахара, в том числе, предоставят детям и подросткам в возрасте до 18 лет, больным сахарным диабетом.

По расчетам мэрии, стоимость подарка для детей дошкольного возраста составляет 100 рублей, а для учащихся 1–4-х классов муниципальных образовательных учреждений — 200 рублей.

При этом, депутат Илья Леонтьев внес предложение увеличить сумму на подарки до 25 миллионов рублей. Однако пояснить, каким образом сформирована предложенная сумма, какому числу детей будут куплены подарки и что именно станет источником дохода, детально не смог.

Часть депутатов предложили пересмотреть подход к формированию новогодних подарков для детей. Например, депутат Константин Ушаков заметил, что лучше строить спортивные площадки, а Алексей Балановский раскритиковал идею увеличивать объем сладких подарков для детей.

«Мы не думаем о здоровье детей! Мы пытались ранее решить, какие подарки нужны детям, но не нашли пока вариантов. Обсуждали увеселительные мероприятия, звучали предложения по страховкам для детей, канцелярским товарам. Надо уходить от сладких подарков! Зачем ребенку килограмм конфет? Предлагаю оставить сейчас как есть, а на следующий год проработать вопрос. <...> Лучше эти деньги выделить на оборудование в школьных столовых, где кормятся дети», — сказал Балановский.

В свою очередь, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер предложил детально рассмотреть этот вопрос во время принятия бюджета на 2022 год.

«Вопрос требует тщательной проработки со всеми нюансами, в том числе состав подарка, плюс нет понимания по источникам. Вопрос многофакторный. Но если у нас есть возможности, то мы в бюджет 2022 года на согласительной комиссии зайдем с конкретной цифрой», — подчеркнул Михаил Ратнер.