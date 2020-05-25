С клиник томского НИИ кардиологии сняли карантин

Две клиники НИИ кардиологии открылись после карантина, сообщает администрация Томской области.





Впервые известно о том, что в НИИ кардиологии зафиксировали очаг коронавируса, стало в начале мая. Официально первый случай заражения COVID-19 зафиксировали 22 апреля у одного из пациентов. Позже стало известно о других заболевших. Так, к 13 мая официально фиксировалось 30 заболевших. 22 мая региональный оперштаб сообщал, что новых случаев заражения в клиниках нет.





«В клинике НИИ кардиологии открылись два отделения, ранее закрытые на карантин. Как сообщила главный врач клиники Елена Ефимова, экстренная медицинская помощь оказывается в полном объеме, по прежнему расписанию работает кардиологический диспансер. Плановая госпитализация проводится в соответствии с графиком», — сообщила обладминистрация.





Отметим, по информации администрации региона, клиники других НИИ Томского НИМЦ работают в условиях инфекционного стационара. В клинике НИИ онкологии лечатся пациенты без признаков ОРВИ, в НИИ медицинской генетики работают все отделения, но ограничен поток пациентов, которые обращались за плановыми обследованиями.





«Приоритетом работы сегодня является обследование беременных. Мы стараемся, чтобы пациентка прошла весь спектр обследований по показаниям в день первичного обращения, включая пренатальную диагностику», — рассказала главврач клиники Гульнара Сеитова.





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