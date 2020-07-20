«С каждым днем все становится хуже»: студенты из Узбекистана просят организовать их рейс домой
Порядка 150 студентов из Узбекистана, которые обучаются в вузах Томска, не могут вернуться домой. Они записали обращение к премьер-министру страны Абдулле Арипову с просьбой забрать их домой.
«Наше положение с каждым днем только ухудшается, — подчеркивают студенты в обращении. — В финансовом плане мы не можем себя обеспечить из-за принимаемых мер по устранению коронавируса. Хотелось бы отметить, что нам вдвойне тяжело из-за того, что на плечи наших родителей легло такое сложное бремя, ибо они стараются поддержать нас, как морально, так и финансово».
Студенты отметили, что у многих заканчивается срок временной регистрации, а руководство вузов просит их покинуть общежития. Также в вузах отмечают, что дистанционное обучение может продолжиться и в следующем учебном году.
«Нам было предложено проживание в отелях за собственный счет. Но финансовое положение студентов этого не позволяет. Просим вас помочь нам в организации рейсов для студентов, ведь каждый из нас надеется на скорейшее возвращение к родным», — отмечают студенты.
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• Видеообращение наших граждан обучающихся в Сибирском федеральном округе. Более 150 студентов не могут вернуться в Узбекистан. ⠀ 👉Следите за нами в соцсетях! ► Instagram: Istagram.com/NovostiUZ_Official ► Facebook: fb.me/novostiuz.fb ► Telegram: t.me//NovostiUZ ► YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCm9apwFqPzTbeqFaAflWKMg ► Twitter: https://twitter.com/novostiuz_/ ⠀ #coronovirus #stayathome #stayhome #covid19 #news #uzbekistan #today #новости #сегодня #daily #day #everyday #новостиузбекистана #узбекистан #time
Ранее аналогичное обращение записали студенты из Киргизии. Они отметили, что из Сибири не могут вернуться домой порядка 1800 студентов. В Томске в официальных списках на возвращение 280 человек. Возвращение задерживается из-за того, что в Киргизии не хватает мест в обсерваторах.
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