«С каждым днем все становится хуже»: студенты из Узбекистана просят организовать их рейс домой

Порядка 150 студентов из Узбекистана, которые обучаются в вузах Томска, не могут вернуться домой. Они записали обращение к премьер-министру страны Абдулле Арипову с просьбой забрать их домой.

«Наше положение с каждым днем только ухудшается, — подчеркивают студенты в обращении. — В финансовом плане мы не можем себя обеспечить из-за принимаемых мер по устранению коронавируса. Хотелось бы отметить, что нам вдвойне тяжело из-за того, что на плечи наших родителей легло такое сложное бремя, ибо они стараются поддержать нас, как морально, так и финансово».





Студенты отметили, что у многих заканчивается срок временной регистрации, а руководство вузов просит их покинуть общежития. Также в вузах отмечают, что дистанционное обучение может продолжиться и в следующем учебном году.





«Нам было предложено проживание в отелях за собственный счет. Но финансовое положение студентов этого не позволяет. Просим вас помочь нам в организации рейсов для студентов, ведь каждый из нас надеется на скорейшее возвращение к родным», — отмечают студенты.