С июля в Томской области начнет действовать налог для самозанятых

На федеральном уровне решается вопрос о том, чтобы ввести налог для самозанятых во всех регионах России, в том числе Томской области, сообщил замгубернатора по экономике Андрей Антонов.





В тестовом режим этот налог действовал с 2019 года на территории Москвы и Московской области, Татарстана, Калуги. По решению Совета Федерации, с 2020-го в эксперимент попали несколько сибирских регионов — Красноярский край, Новосибирская и Омская области. В Томской области, по оценкам администрации региона, сейчас работают около двух тысяч человек, которые потенциально могут зарегистрироваться как самозанятые.





«Ожидается, что с 1 июля 2020 года все субъекты перейдут на налог на самозанятых. Это предполагает налог на 4 % от своего дохода на услуги, которые самозанятые предоставляют физическим лицам. Если самозанятые работают с юридическими лицами или ИП, то ставка составит 6 %. Это гораздо ниже тех инструментов, которые у нас сейчас есть. Плюс эта новелла позволит дополнительно упростить работу малого и среднего бизнеса», — сказал замгубернатора.