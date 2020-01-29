С июля в Томской области начнет действовать налог для самозанятых
На федеральном уровне решается вопрос о том, чтобы ввести налог для самозанятых во всех регионах России, в том числе Томской области, сообщил замгубернатора по экономике Андрей Антонов.
В тестовом режим этот налог действовал с 2019 года на территории Москвы и Московской области, Татарстана, Калуги. По решению Совета Федерации, с 2020-го в эксперимент попали несколько сибирских регионов — Красноярский край, Новосибирская и Омская области. В Томской области, по оценкам администрации региона, сейчас работают около двух тысяч человек, которые потенциально могут зарегистрироваться как самозанятые.
«Ожидается, что с 1 июля 2020 года все субъекты перейдут на налог на самозанятых. Это предполагает налог на 4 % от своего дохода на услуги, которые самозанятые предоставляют физическим лицам. Если самозанятые работают с юридическими лицами или ИП, то ставка составит 6 %. Это гораздо ниже тех инструментов, которые у нас сейчас есть. Плюс эта новелла позволит дополнительно упростить работу малого и среднего бизнеса», — сказал замгубернатора.
От введения в области нового налогового режима власти не ждут мгновенного результата по части пополнения бюджета.
«У меня, как человека, отвечающего за доходную часть бюджета, с одной стороны, и за развитие малого и среднего бизнеса, с другой стороны, должны думать два полушария. С одной стороны, введение налога на самозанятых не цель пополнения доходной части бюджета. Главное — дать возможность людям официально работать, постепенно развиваться, не боясь различных проверок, формировать пенсионные накопления. При этом мы видим, что в регионах, где уже ввели, что люди, которые были на упрощенной системе налогообложения, начинают уходить из нее. Мы ожидаем, что возможно небольшое снижение в доходной части бюджета, но потом мы стабилизируемся. Хотя резкого роста не будет», — отметил Антонов.
Отметим, зарегистрировать себя самозанятым может любой гражданин, который что-то создает или предлагает услуги, чей доход при этом не превышает 2,4 млн рублей в год. Также самозанятые не вправе нанимать на работу других лиц. Предполагается, что это добровольная инициатива. Преимущество такого статуса перед ИП — более низкий процент отчислений.
Пройти регистрацию можно через мобильное приложение «Мой налог», в кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России, через Госуслуги и в уполномоченных банках. Налоговый вычет будет происходить автоматически, от гражданина требуется только формировать чек по каждому поступлению за выполненную работу. Подробную информацию можно получить на сайте налоговой службы.
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