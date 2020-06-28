С июля 67 регионов России начнут принимать туристов

В первую неделю июля курортный сезон стартует в подавляющем большинстве российских регионов. Какие регионы открываются для туристов, Зарина Догузова не пояснила.





При этом отдыхающие в санаториях не будут предъявлять справку об отрицательном тесте на коронавирус. Вместо этого потребуется документ об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда.





Ранее стало известно, что томский аэропорт запускает прямые рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь. В компаниях перевозчиков ожидают высокий спрос на южные курорты России.





С 15 июня в Республике Крым и с 21 июня в Краснодарском крае отменена обязательная самоизоляция / обсервация туристов по прилету, снова открыты санатории и гостиницы. Однако в аэропорту продолжается осуществляться термометрия всех прилетающих пассажиров в международной зоне прилета терминала, где находится стационарный дистанционный тепловизор. Также проводится термометрия всех посетителей при входе в терминал аэропорта. Пассажиры с температурой тела выше 37⁰С, выявленные при термометрии прилетевших рейсов, будут направлены на обследование в медицинские учреждения.





В Республике Крым введен масочный режим. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы) необходимо использовать в транспорте общего пользования, легковом такси, в здании терминала и на открытых площадях аэропорта.





Также Ростуризм опубликовал список действующих ограничений по въезду в зарубежные страны. В этот список вошла 121 страна.





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