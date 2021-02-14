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14 февраля,
2021
Новости

С фонариками за Навального: подборка из соцсетей

ТВ2
ТВ2
9 минут назад

14 февраля в России проходят акции в поддержку арестованного Алексея Навального «Любовь сильнее страха». Люди выходят во дворы домов с зажженными фонариками на телефонах и свечами.



Собрали для вас подборку из соцсетей. 

Следить за акцией можно по хештегу #любовьсильнеестраха

Алексея Навального 17 января задержали в аэропорту, когда он возвращался в Россию после реабилитации в Германии. 2 февраля суд заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. По решению суда Алексей Навальный должен отправиться в колонию на 2 года 8 месяцев.


23 января и 31 января во многих городах прошли массовые протесты, на которых участники требовали освободить Алексея Навального. Всего задержали более 11 тысяч человек и на многих участников завели дела. 5 февраля глава штабов Навального Леонид Волков заявил, что следующие акции в поддержку Навального пройдут весной и летом, однако вскоре анонсировал мирную акцию с фонариками в День влюбленных. 


Прокуратура запретила светить фонариками 14 февраля Штабу Навального в Томске. АН ТВ2 получило письмо от Роскомнадзора, в котором говорится, что публикация об акции с фонариками 14 февраля содержит призывы к массовым беспорядкам и должна быть удалена, иначе ведомство заблокирует наш сайт.


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