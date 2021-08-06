С долгостроя на Киевской, 1 сняли арест после прокурорского вмешательства

Прокуратура провела проверку и оспорила арест долгостроя на улице Киевской, 1. В начале июня приставы арестовали дом из-за долгов застройщика в 16,9 миллиона рублей.

«По результатам проверки прокуратура города опротестовала постановление судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на вышеуказанные объекты недвижимости. Протест прокурора удовлетворен, постановление службы судебных приставов отменено, — сообщает пресс-служба прокуратуры. — В настоящее время Управлением Росреестра по Томской области проводится работа по постановке многоквартирного жилого дома на кадастровый учет».

Строительство дома на Киевской, 1 началось в 2011 году. Дом планировали сдать в декабре 2014 года, но закончить стройку в срок не удалось. Дом стал долгостроем, хотя официально в проблемных реестрах не числился. Покупатели жаловались, что поэтому не могут считаться обманутыми дольщиками, а директор строительной компании Шабан Байрамов обещал все доделать.

Ранее Росреестр вновь вернул застройщику документацию по Киевской, 1. Владельцы квартир в этом доме почти месяц выходят на пикеты с требованием поставить дом на кадастровый учет.