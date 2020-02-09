С днем российской науки: куда сходить и что посмотреть

День российской науки традиционно празднуется 8 февраля. В честь этого в городе мероприятия как для взрослых, так и для детей.

Так, стартует университетский проект подкастов «Качай нейрон». В них ученые ТГУ расскажут о своих исследованиях в виде лекций и дискуссий с коллегами, историй из жизни. Первый подкаст выйдет 7 февраля в группе ТГУ ВКонтакте. Сотрудник Центра исследований и разработок «Перспективные технологии в микроэлектронике» Даниил Кобцев объяснит, как работает молот Тора и возможно ли его создать. Каждый четверг создатели планируют выпускать новые серии подкастов.





За жизнью томских ученых теперь можно следить, подписавшись на новый Инстаграм университета – «ТГУ научный». Исследователи будут делиться с подписчиками своими буднями в лаборатории, показывать эксперименты и открытия.





8 февраля можно свободно посетить музеи ТГУ и ТПУ в рамках акции «Университетские музеи — детям».



Музеи ТГУ с 11.00 до 15.00 проведут экскурсии-беседы и тематические занятия для детей и взрослых. Томичам будут представлены 3D-модели экспонатов музея истории, археологии и этнографии Сибири. На лекции-беседе в зоологическом музее расскажут, как содержать диких животных дома и в зоопарке. Вход свободный. Подробнее смотрите в программе.