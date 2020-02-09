С днем российской науки: куда сходить и что посмотреть
День российской науки традиционно празднуется 8 февраля. В честь этого в городе мероприятия как для взрослых, так и для детей.
Так, стартует университетский проект подкастов «Качай нейрон». В них ученые ТГУ расскажут о своих исследованиях в виде лекций и дискуссий с коллегами, историй из жизни. Первый подкаст выйдет 7 февраля в группе ТГУ ВКонтакте. Сотрудник Центра исследований и разработок «Перспективные технологии в микроэлектронике» Даниил Кобцев объяснит, как работает молот Тора и возможно ли его создать. Каждый четверг создатели планируют выпускать новые серии подкастов.
За жизнью томских ученых теперь можно следить, подписавшись на новый Инстаграм университета – «ТГУ научный». Исследователи будут делиться с подписчиками своими буднями в лаборатории, показывать эксперименты и открытия.
8 февраля можно свободно посетить музеи ТГУ и ТПУ в рамках акции «Университетские музеи — детям».
Музеи ТГУ с 11.00 до 15.00 проведут экскурсии-беседы и тематические занятия для детей и взрослых. Томичам будут представлены 3D-модели экспонатов музея истории, археологии и этнографии Сибири. На лекции-беседе в зоологическом музее расскажут, как содержать диких животных дома и в зоопарке. Вход свободный. Подробнее смотрите в программе.
В этом году Комплекс музеев ТПУ подготовил экскурсионную программу «Экспедиция по ТПУ». В акции примут участие музей истории ТПУ, Минералогический музей и Мемориальный кабинет-музей имени академиков В. А. Обручева - М. А. Усова.
В Мемориальном кабинете-музее имени академиков Обручева и Усова пройдет тематическая экскурсия «Владимир Афанасьевич Обручев, ученый и писатель». Посетители отправятся в путешествие по фантастическим землям, узнают о мамонтах и динозаврах. В качестве экскурсовода выступит студент Томского политехнического университета. Вход свободный. Посещение осуществляется организованными группами по предварительной записи по телефонам на сайте.
В День науки, 8 февраля, с 14.00 до 16.00 в Информационном центре по атомной энергии пройдет однодневная научно-популярная «Открытая лабораторная». Участники акции за полчаса должны будут ответить на вопросы обо всем на свете. Затем «заведующий лабораторной» объявит правильные ответы и подробно разберет задания. Те, кто наберет наибольшее количество баллов, будут награждены ценными научно-популярными книгами. «Заведующим лабораторной» выступит кандидат медицинских наук, специалист в области пластической, реконструктивной хирургии и микрохирургии периферических нервов Андрей Байтингер. Для участия в мероприятии потребуется предварительная регистрация на сайте.
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