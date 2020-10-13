С Чемала вывезли четыре двухтонных бака ракеты-носителя «Протон»

Вес каждого бака в среднем — две тонны. В составе группы эвакуации были специалисты АО «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры» (Москва), Института водных и экологических проблем СО РАН (Барнаул), Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай. Авиационное обеспечение работ осуществлялось Центром по сертификации «Сибниа-Тест» (Новосибирск) и «Авиалесохраной».

После эвакуации фрагментов с Чемала сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды и почвы, чтобы определить содержание в среде несимметричного диметилгидразина, других загрязняющих химических веществ, сделали замеры радиационного фона. Как отчитался Роспотребнадзор, отклонений от установленных гигиенических норм не выявлено, а замеры радиационного фона не превышают допустимые нормативы.





Отметим, эти работы организовал Роскосмос в рамках обязательств по договору с правительством Республики Алтай о снижении антропогенной нагрузки от космической деятельности.





С 1970 года некоторые территории Горного Алтая используется госкорпорацией как районы падения отработанных ступеней космических кораблей, запускаемых с Байконура. Известно, что за прошедшие десятки лет в Усть-Канском, Улаганском, Турачакском и Чойском районах республики скопилось несколько тысяч тонн космического мусора. По договору с Роскосмосом, после каждого запуска специалисты обязаны провести облет территорий и все фрагменты, которые нашли за пределами отведенных районов падения, вывезти на утилизацию. Как отмечает портал «Новости Горного Алтая» многие местные жители убеждены, что сброс отработанных частей ракет негативно сказывается на экологической обстановке и здоровье населения. Также известны случаи, когда части ракет падали в черте населенных пунктов. Например, девять лет назад возникла внештатная ситуация и во время полета взорвался космический корабль, который перевозил около 800 тонн гептила (компонент ракетного топлива, который опасен для человека - прим. ред). Обломки упали на территории республики, Роспотребнадзор несколько месяцев проводил ежедневный мониторинг воды, дикоросов и почвы на наличие этого топлива и солей тяжелых металлов. Следов вредных веществ обнаружено не было, утверждает ведомство.