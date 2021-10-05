С Байконура на орбиту отправился киноэкипаж с актрисой и режиссером

На борту корабля находятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а также космонавт Антон Шкаплеров. На орбите они будут снимать художественный фильм «Вызов», который является совместным проектом «Роскосмоса», «Первого канала» и студии Yellow, Black and White.

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19», она вышла на орбиту. Трансляция события ведется на сайте Роскосмоса.

Ракета стартовала в 11:55 по московскому времени. Роскосмос сообщает, что полет продлится около трех часов. Ожидается, что киноэкипаж вернется на землю 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18».

Ранее актриса в своем Instagram рассказывала о подготовке к съемкам в космосе.