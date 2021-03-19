С апреля «площадку» уберут из экзаменов на водительские права

С апреля в России изменятся правила сдачи экзамена на права, сообщили на официальном сайте ГИБДД. В частности, больше не нужно будет отдельно сдавать «площадку».





«Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения», — говорится в сообщении ГИБДД.





Эти правила относятся только к тем, кто обучается вождению легкового, грузового автомобиля или автобуса. Для получение прав на управление мотоциклом площадка по-прежнему останется обязательным элементом.





Уточняется, что изменится список нарушений, за которые дают штрафные баллы на экзамене. Теперь он разделен на подгруппы по одному, двум и трем баллам. Успешно сдать экзамен можно сдать если вы набрали не более пяти штрафных баллов.





Теперь во время экзамена в машине могут находиться наблюдатели. Например, другие сдающие или представители автошкол. Это сделано для того, чтобы обеспечить большую прозрачность экзамена.





Ранее сообщалось, что ГИБДД планировала объединить этапы «площадка» и вождение в городе при сдаче экзамена на права. Планировалось, что элемент исчезнет из экзаменов с октября 2020 года. Тогда Минэкономразвития раскритиковало подготовленный МВД проект постановления правительства о замене двух экзаменов одним, однако позже ведомствам удалось прийти к единому мнению.





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