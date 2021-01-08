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08 января,
2021
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С апреля 2021 из Томска можно будет улететь в Крым регулярным рейсом

ТВ2
ТВ2
56 минут назад

С 29 апреля по 28 октября 2021 года авиакомпания «Уральские авиалинии» будет совершать регулярные рейсы по маршруту Томск – Симферополь, — пишут на сайте томского аэропорта. Улететь в Крым можно будет два раза в неделю: в четверг и воскресенье. 

С апреля 2021 из Томска можно будет улететь в Крым регулярным рейсом
Фото: архив ТВ2

Вылет из Томска планируется утром в 6:55. Прибытие в Симферополь – в 8:30 по местному времени. Домой томичи вылетают в 20:50, прибывают – в 6 часов утра. Время в полете – более пяти часов.


Продажа билетов на прямой рейс уже открыта на сайте томского аэропорта.

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