С апреля 2021 из Томска можно будет улететь в Крым регулярным рейсом

С 29 апреля по 28 октября 2021 года авиакомпания «Уральские авиалинии» будет совершать регулярные рейсы по маршруту Томск – Симферополь, — пишут на сайте томского аэропорта. Улететь в Крым можно будет два раза в неделю: в четверг и воскресенье.

Вылет из Томска планируется утром в 6:55. Прибытие в Симферополь – в 8:30 по местному времени. Домой томичи вылетают в 20:50, прибывают – в 6 часов утра. Время в полете – более пяти часов.





Продажа билетов на прямой рейс уже открыта на сайте томского аэропорта.