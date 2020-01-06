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06 января,
2020
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С 7 января из Томска будет летать самолет в Новокузнецк

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Рейс Томск-Новокузнецк будет выполняться два раза в неделю по вторникам и четвергам. Выполнять рейс будет авиакомпания СиЛА (Сибирская Легкая Авиация) на самолете Ан-28.


Вылет рейса из Томска в 6.30. Время в пути — 1 час. Пока в расписании новый маршрут запланирован до 26 марта.


Стоимость билета на сайте Томского аэропорта на 7 января — 3335 рублей. Разрешенный багаж 10 кг. Вместимость самолета — 17 человек. На 11 утра по томскому времени 6 января в свободной продаже оставалось 9 мест.


С января 2020 года из Кузбасса начали выполнять новые авиарейсы. Например, были запущены рейсы из Кемерова до Новосибирска и Красноярска. Из Новокузнецка жители региона теперь могут летать до Казани, Екатеринбурга, Омска и Томска.


Напомним, межрегиональное авиасообщение проходит период восстановления и пока не пользуется особой популярностью, поэтому авиакомпаниии получают субсидии из регионального и федерального бюджетов.


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