С 6 по 8 марта медучреждения Томска и области изменят график

В праздничные выходные, с 6 по 8 марта, изменится расписание работы больниц и аптек, сообщает облздрав.

При этом экстренную медпомощь жители Томской области смогут получить круглосуточно независимо от места проживания. График работы «скорой помощи» остается прежним. Кроме того, в Томске в эти дни круглосуточно будут работать травмпункты.





«Медицинскую помощь детям окажут в больнице скорой медицинской помощи № 2 (улица О. Кошевого, 72). Взрослые смогут обратиться в горбольницу № 3 (Нахимова, 3), поликлинику № 10 (поликлиническое отделение на улице Профсоюзная, 16, а также в ЦСМ «Клиника больничная» (Больничная, 11г)», — говорится в сообщении.





При острой зубной боли детям и взрослым советуют обращаться в стоматологическую поликлинику (улица Набережная реки Ушайки, 6). Неотложная помощь по челюстно-лицевой хирургии и офтальмологии оказывается в ОКБ (ул. Ивана Черных, 96). Офтальмолог неотложно примет в субботу, 6 марта, в клинике СибГМУ (пр. Ленина, 4).





«Дежурные хирургические кабинеты в поликлиниках будут работать с 10 до 15 часов: 6 марта — в поликлинике № 4 (ул. 79-й Гв. дивизии, 3/2) и в поликлинике № 1 (пр. Ленина, 51); 7 марта — в медсанчасти «Строитель» (пр. Фрунзе, 116) и в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3), 8 марта — в поликлинике ТНЦ СО РАН (пр. Академический, 7) и в больнице № 2 (ул. Гагарина, 4)», — говорится в сообщении.





В облздраве отмечают, что уточнить режим работы медучреждений и аптек и узнать, какой из стационаров Томска дежурит по «скорой», можно в круглосуточной справочной службе регионального центра медицинской и фармацевтической информации по телефонам: (3822) 516-616 и 8-800-350-8850 или на сайте tabletka.online.

