С 5 июня в Томской области действуют новые правила по профилактике COVID-19

Роспотребнадзор утвердил новые правила по профилактике коронавирусной инфекции. Теперь в них включены меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19. Правила будут действовать до конца года.

В частности, новые правила предусматривают мониторинг заболеваемости и напряженности иммунитета среди переболевших, эпидемиологическую диагностику и гигиеническое воспитание населения.





Среди мер, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции, указывается необходимость физическим лицам соблюдать личную гигиену — мытье рук, ношение масок, перчаток, использование антисептиков, а также социальную дистанцию в 1,5-2 метра в общественных местах.





Организации должны проводить обязательную дезинфекцию всех рабочих помещений, обеззараживание воздуха, создать запас дезинфицирующих средств. Для организаций общественного питания, торговли, транспорта дополнительно требуется обработка оборудования и инвентаря.





«Правила вступают в силу через 10 дней после публикации, то есть с 5 июня, — отметил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Томской области Иван Деев. — С этого времени Роспотребнадзор сможет проверять организации на соблюдение правил и применять к нарушителям жесткие меры административного воздействия».





Добавим, что в Томской области режим самоизоляции продлен до 15 июня. Смягчить режим власти смогут тогда, когда коэффициент распространенности инфекции будет ниже единицы.





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