Добрые новости
29 мая,
2020
1
фото
Новости

С 5 июня в Томской области действуют новые правила по профилактике COVID-19

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Роспотребнадзор утвердил новые правила по профилактике коронавирусной инфекции. Теперь в них включены меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19. Правила будут действовать до конца года.

С 5 июня в Томской области действуют новые правила по профилактике COVID-19

В частности, новые правила предусматривают мониторинг заболеваемости и напряженности иммунитета среди переболевших, эпидемиологическую диагностику и гигиеническое воспитание населения.


Среди мер, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции, указывается необходимость физическим лицам соблюдать личную гигиену — мытье рук, ношение масок, перчаток, использование антисептиков, а также социальную дистанцию в 1,5-2 метра в общественных местах.


Организации должны проводить обязательную дезинфекцию всех рабочих помещений, обеззараживание воздуха, создать запас дезинфицирующих средств. Для организаций общественного питания, торговли, транспорта дополнительно требуется обработка оборудования и инвентаря.


«Правила вступают в силу через 10 дней после публикации, то есть с 5 июня, — отметил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Томской области Иван Деев. — С этого времени Роспотребнадзор сможет проверять организации на соблюдение правил и применять к нарушителям жесткие меры административного воздействия».


Добавим, что в Томской области режим самоизоляции продлен до 15 июня. Смягчить режим власти смогут тогда, когда коэффициент распространенности инфекции будет ниже единицы.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Замгубернатора: Темпы роста заболеваемости COVID-19 не такие интенсивные, как в других субъектах
Деев объяснил, почему не дается статистика коронавируса в муниципалитетах Томской области



ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.