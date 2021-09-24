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С 26 сентября томский аэропорт вернется к работе в штатном режиме

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Со 2 августа из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы межрегиональные рейсы вылетали из томского аэропорта только в воскресенье и утром в понедельник. Сегодня замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный сообщил, что с 26 сентября аэропорт возвращается к работе в штатном режиме.

«Мы специально сегодня еще раз провели заседание штаба, где подрядчик доложил по результатам работы, которые мы планировали на восемь недель. Мы планировали отремонтировать 1 100 метров ВПП, отремонтировали 1 400 метров. Сейчас идут завершающие работы, и в воскресенье — 26 сентября — аэропорт будет работать уже в штатном режиме», — сказал Игорь Шатурный.

Однако он добавил, что реконструкция взлетно-посадочной полосы продолжится в 2022 году, но работы по очистным сооружениям и новым 300 метрам ВПП будут идти, пока это позволяет делать погода.

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