С 20 июня заработают приемные комиссии томских колледжей и техникумов

В регионе начнут работать приемные комиссии колледжей и техникумов. Главными отличиями приемной кампании 2020 года станут уведомления от абитуриентов о намерении учиться, а также прием документов в электронном формате или через операторов почтовой связи. Такое решение принято на совещании с секретарями приемных комиссий, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Уведомления о намерении учиться в том или ином колледже временно заменят для ребят подачу оригинала аттестата, — пояснил замначальника департамента профессионального образования Томской области Василий Щербаков. — Подавая его, абитуриент подтверждает, что не направил такое же уведомление в другой колледж или техникум, а также берет на себя обязательство в течение первого года учебы предоставить оригинал документа и пройти предварительный медосмотр».





Прием документов от абитуриентов в этом году будет организован через операторов почтовой связи и в электронном формате, вступительные экзамены пройдут с применением дистанционных технологий.





На специальности, где предполагаются вступительные испытания — парикмахерское искусство, лечебное дело, живопись, физическая культура — комиссии будут принимать документы до 15 августа. На специальности и профессии, не требующие вступительных испытаний, — до 25 августа 2020 года.