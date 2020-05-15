С 18 мая томичи обязаны носить медицинские маски, но могут не пользоваться перчатками

С 18 мая в Томской области вводится обязательный масочный режим, который с 12 мая носил рекомендательный характер.

«Обязательный масочный режим в общественном транспорте, в торговых центрах и в других многолюдных общественных местах – это не прихоть власти, а здоровье людей, — комментирует губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – В условиях, когда 65 процентов болеет коронавирусом бессимптомно, мы должны максимально обезопасить друг друга. Маску в магазине или в автобусе нужно носить не для губернатора, полицейского или врача, а в первую очередь для себя. При этом на улице маску носить не обязательно».





Глава региона сообщил, что те, кто не может использовать перчатки, могут пользоваться дезинфицирующими средствами (жидкостями или спреями).





«Мы договорились с крупнейшими торговыми сетями, что все они будут оснащены бесплатными для посетителей дезинфицирующими средствами, — сказал Сергей Жвачкин. – На входе и выходе из торговых центров посетители будут иметь возможность продезинфицировать руки».





Глава региона еще раз напомнил, что дальнейшее смягчение режима самоизоляции с открытием ранее закрытых учреждений и отраслей зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.





«Как быстро мы вернемся к нормальной жизни, зависит только от нас, от нашей самодисциплины, от того, как бережно мы относимся к своему здоровью и здоровью окружающих, — сказал Сергей Жвачкин. – Рассчитываю на понимание и ответственность наших жителей».





Напомним, режим полной самоизоляции продлили до 1 июня. При этом с 12 мая режим смягчен: томичи смогут на улице заниматься спортом, будут разрешены прогулки.





По данным оперштаба, в Томской области зарегистрировано 320 случаев заболевания коронавирусом. 80 человек выздоровели, четверо умерли.





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