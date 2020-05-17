С 18 мая томичей начнут штрафовать за отсутствие масок

Жители Томской области должны носить маски в общественных местах с 18 мая, сообщает оперштаб. С 18 мая за нарушение масочного режима томичи могут быть оштрафованы. До этого момента такое требование носило рекомендательный характер.

Жителям Томской области необходимо использовать средства индивидуальной защиты лица и рук в торговых центрах, в любых других закрытых помещениях с массовым пребыванием людей, а также в общественном транспорте, включая такси.





«Нарушение масочного режима может привести к штрафным санкциям как организаций, не выполняющих санитарно-эпидемиологические требования, так и физических лиц», — прокомментировал Иван Деев.





Он не исключил, что нарушители могут столкнуться с тем, что им будут отказывать в получении услуг, за которыми они обратились в ту или иную организацию.