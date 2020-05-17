С 18 мая томичей начнут штрафовать за отсутствие масок

Жители Томской области должны носить маски в общественных местах с 18 мая, сообщает оперштаб. С 18 мая за нарушение масочного режима томичи могут быть оштрафованы. До этого момента такое требование носило рекомендательный характер.
Жителям Томской области необходимо использовать средства индивидуальной защиты лица и рук в торговых центрах, в любых других закрытых помещениях с массовым пребыванием людей, а также в общественном транспорте, включая такси.
«Нарушение масочного режима может привести к штрафным санкциям как организаций, не выполняющих санитарно-эпидемиологические требования, так и физических лиц», — прокомментировал Иван Деев.
Он не исключил, что нарушители могут столкнуться с тем, что им будут отказывать в получении услуг, за которыми они обратились в ту или иную организацию.
С завтрашнего дня для тех, кто не носит маски, грозит административное наказание по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС»
Штраф составляет для физических лиц от одной тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.
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