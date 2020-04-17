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17 апреля,
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С 17 апреля по 31 октября движение транспорта в районе пл. Ленина будет ограничено

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

С 9 часов 17 апреля до 24 часов 31 октября 2020 года будет перекрыта одна полоса и затруднено движение транспорта в районе здания № 5 на пл. Ленина на участке от пер. Батенькова до пл. Ленина, сообщает пресс-служба мэрии. 


Движение автомобилей по одной из полос будет приостановлено на период разгрузки материала. Здесь бригады ООО ГК «Гранит» будут вести строительные работы в рамках реализации проекта «Капитальный ремонт тротуаров проспекта Ленина (5-й этап) от пер. Батенькова до пл. Ленина», — говорится в официальном сообщении.

С 17 апреля по 31 октября движение транспорта в районе пл. Ленина будет ограничено

Ранее заместитель губернатора Евгений Паршуто говорил, что в 2020 году в Томске продолжится работа в рамках проекта «Томские набережные». Основные работы развернутся на пр.Ленина у здания «1000 мелочей» и на мосту через Ушайку. 


«Будут проходить работы по пл.Ленина, по той стороне, где находятся остановки общественного транспорта и на мосту через Ушайку. Там очень большой объем работ по укладке гранитной плитки, по благоустройству, придется поработать с собственниками объектов, которые находятся на площади Ленина. Объем очень приличный, сопоставимый с объемами 2018 и 2019 года», — отмечал в январе 2020 года Евгений Паршуто.


Стоимость работ оценивалась тогда в 1,5 млрд рублей.


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