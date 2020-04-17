С 17 апреля по 31 октября движение транспорта в районе пл. Ленина будет ограничено

С 9 часов 17 апреля до 24 часов 31 октября 2020 года будет перекрыта одна полоса и затруднено движение транспорта в районе здания № 5 на пл. Ленина на участке от пер. Батенькова до пл. Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.





Движение автомобилей по одной из полос будет приостановлено на период разгрузки материала. Здесь бригады ООО ГК «Гранит» будут вести строительные работы в рамках реализации проекта «Капитальный ремонт тротуаров проспекта Ленина (5-й этап) от пер. Батенькова до пл. Ленина», — говорится в официальном сообщении.

