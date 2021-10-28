С 15 ноября пускать в ТРЦ Томска будут по QR-коду

В Томской области ввели дополнительные ковидные ограничения. Так, с 30 октября учреждения общепита не будут работать в ночное время, с 23:00 до 6:00. А с 15 ноября вход в торгово-развлекательные центры будет открыт только при предъявлении сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании.

«Несколько недель подряд в регионе фиксируется высокий рост выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки зарегистрирован 201 случай. Коронавирус сегодня агрессивен, растет количество средне-тяжелого и тяжелого течения заболевания. Поэтому мы вынуждены ввести дополнительные ограничения. И не исключено, что будут вводиться и другие, если в ближайшее время эпидемиологическая ситуация не стабилизируется», - прокомментировала заместитель губернатора по социальной политике, заместитель руководителя регионального штаба Алёна Левко.

Напомним, решением регионального оперативного штаба на период с 30 октября по 7 ноября в Томской области закрываются кинотеатры и детские игровые залы. Фудкорты в торговых центрах будут работать только на доставку или на вынос. Приостанавливается работа всех развлекательных комплексов. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Работодатели должны перевести непереболевших и непривитых работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционный режим работы.

Школы, техникумы и колледжи, а также учреждения дополнительного образования уходят на каникулы, в детских садах организованы дежурные группы для детей, чьи родители будут работать (сотрудников учреждений и служб жизнеобеспечения, органов власти и правоохранительных органов).

С 8 ноября жителям Томской области потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении кафе, ресторанов и других заведений общепита, с 15 ноября – при посещении парикмахерских, салонов красоты, спортивных объектов (включая бассейны, фитнес-клубы), культурных заведений: библиотек, музеев, кинотеатров и других развлекательных (досуговых) заведений, проживании в гостиницах.