В России с 15 июля отменят двухнедельную изоляцию для прибывающих из-за рубежа. Вместо этого надо будет сдать тест на коронавирус. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте правовой информации в понедельник, 13 июля.

В Роспотребнадзоре заявили, что прибывшим на территорию России без результата теста будет даваться три дня на то, чтобы пройти его. На прошлой неделе Росавиация разработала план поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами.



В ряд стран уже отправлены обращения с предложением по возобновлению рейсов, приостановленных из-за коронавируса. РБК сообщает, что международный аэропорт Шереметьево в Москве возобновит работу терминала D в полном объеме с 27 июля.







«Аэропорт Шереметьево полностью готов к восстановлению международных авиаперевозок с учетом потребности в обеспечении безопасности и защиты здоровья пассажиров и гостей», — заявила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова. Она подчеркнула, что при обслуживании пассажирских перевозок в Шереметьево соблюдается комплекс мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции в соответствии с указаниями и рекомендациями государственных органов, Роспотребнадзора, медицинских учреждений.





Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за распространения коронавируса в конце марта. Позже премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить риск повторного распространения инфекции в стране.