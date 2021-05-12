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12 мая,
2021
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С 13 мая схема движения по ул. Б. Куна изменится из-за ремонта теплосетей

ТВ2
ТВ2
42 минуты назад

С 9 часов 13 мая до 12 часов 15 мая в связи с проведением СП «Тепловые сети» ремонтных работ на двух участках тепломагистрали № 8 по ул. Б. Куна на отрезке от ул. Иркутский тракт до ул. И. Черных будет ограничено движение автомобилей и изменена схема движения пассажирского транспорта без организации сквозного проезда. На указанном участке будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Бригады энергетиков будут работать между домами №№ 1 и 3 по ул. Б. Куна.

На время проведения работ временно будет изменена схема движения общественного транспорта – маршрутных автобусов №№ 13, 25/52, 20, 38 и 141. Они будут объезжать ремонтируемый участок. 


Узнать подробнее об изменении путей следования маршрутных автобусов можно на сайте мэрии.

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