С 13 мая схема движения по ул. Б. Куна изменится из-за ремонта теплосетей

С 9 часов 13 мая до 12 часов 15 мая в связи с проведением СП «Тепловые сети» ремонтных работ на двух участках тепломагистрали № 8 по ул. Б. Куна на отрезке от ул. Иркутский тракт до ул. И. Черных будет ограничено движение автомобилей и изменена схема движения пассажирского транспорта без организации сквозного проезда. На указанном участке будут установлены соответствующие дорожные знаки.



Бригады энергетиков будут работать между домами №№ 1 и 3 по ул. Б. Куна.



На время проведения работ временно будет изменена схема движения общественного транспорта – маршрутных автобусов №№ 13, 25/52, 20, 38 и 141. Они будут объезжать ремонтируемый участок.







Узнать подробнее об изменении путей следования маршрутных автобусов можно на сайте мэрии.

