С 1 октября банки будут брать комиссию при оплате счетов за свет

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С 1 октября банки при внесении платы за электроэнергию через платежных агентов будут брать с клиентов комиссию. Об сообщает пресс-служба «Томскэнергосбыта». Причина — изменение законодательства.

«Раньше комиссия за перевод средств на оплату электроэнергии была предметом договоренности между компанией и платежными агентами, клиент получал услугу по оплате счетов без дополнительных расходов. В случае с платежными агентами правила изменились, при этом для наших клиентов остается возможность оплачивать электроэнергию без комиссии», — отмечает генеральный директор «Томскэнергосбыта» Александр Кодин.