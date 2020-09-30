Добрые новости
30 сентября,
2020
Новости

С 1 октября банки будут брать комиссию при оплате счетов за свет

ТВ2
ТВ2
1 час назад

С 1 октября банки при внесении платы за электроэнергию через платежных агентов будут брать с клиентов комиссию. Об сообщает пресс-служба «Томскэнергосбыта». Причина — изменение законодательства.

«Раньше комиссия за перевод средств на оплату электроэнергии была предметом договоренности между компанией и платежными агентами, клиент получал услугу по оплате счетов без дополнительных расходов. В случае с платежными агентами правила изменились, при этом для наших клиентов остается возможность оплачивать электроэнергию без комиссии», — отмечает генеральный директор «Томскэнергосбыта» Александр Кодин.

Клиенты «Томскэнергосбыта» могут по-прежнему пользоваться оплатой без комиссии на сайте компании, в личном кабинете, а также в офисах.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.