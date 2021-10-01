С 1 октября в полноценном формате в России заработает единый оператор букмекерских ставок

Согласно данным сервиса проверки контрагентов, крупнейшие доли в уставном капитале созданного единого центра имеют Ольга Журавская, работающая по совместительству вице-президентом БК Лига Ставок, а также Игорь Авдеев. Председателем же «Мобильной карты» является Антон Рожковский. По его словам, с 1-го октября 2021 года Единый центр сможет полноценно начать работу в статусе безальтернативного посредника между букмекерскими конторами и игроками. По состоянию на сентябрь, компания обслуживает не менее половины участников рынка букмекеров и 6 млн клиентов — физических лиц. Распоряжение президента, по словам Рожковского, «позволит сделать еще один шаг в сторону повышения прозрачности и доверия к отрасли, а также упростить сбор и увеличить объем целевых отчислений в поддержку отечественного спорта».

Напомним, после легализации игорного рынка в 2016-м году, право быть посредником между легальными букмекерами и клиентами БК безальтернативно принадлежало компании «Мобильная карта». Спустя год к ней присоединилась платежная система QIWI. В декабре 2020 года депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому в России должен был быть учрежден Единый регулятор с функциями надзора и контроля.

На роль компании, осуществляющей финансирование этого регулятора, Путин назначил АО «Современные платежные решения». Также закон утвердил создание ЕЦУПа (им и стала «Мобильная карта»), который должен заменить отдельные центры учета переводов интерактивных ставок. Таким образом, QIWI лишилась права принимать электронные ставки от имени букмекерских контор в России и обрабатывать их платежи.